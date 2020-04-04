جونسون يدعو المعارضة للتعاون ضد كورونا

السبت 4 أبريل 2020

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، زعماء أحزاب المعارضة للعمل معه لمعالجة جائحة فيروس كورونا.



وقال جونسون إنه يريد الاستماع إلى آرائهم وإطلاعهم على الإجراءات المتخذة.

وأضاف أنه سيدعو جميع زعماء أحزاب المعارضة البريطانية إلى إحاطة إعلامية الأسبوع المقبل مع كبير الأطباء في البلاد وكبير المستشارين العلميين.

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وسجلت بريطانيا 684 وفاة جديدة بفيروس كورونا لتصل حصيلة الوفيات إلى 3605 أشخاص، الخميس، بزيادة 23 % عن الأربعاء، وجرى حتى الجمعة، فحص 173784 شخصا تأكدت إصابة 38168 منهم بالفيروس.

وأكدت وزارة الصحة أن البلاد لديها أكثر من 2000 سرير لرعاية الحالات الحرجة ما زالت متاحة للاستخدام في مكافحة الفيروس.

وافتتح مستشفى نايتنجيل وهو مستشفى جديد في لندن أقيم في مركز للمؤتمرات لتوفير آلاف الأسرة الإضافية للمرضى المصابين بكورونا.