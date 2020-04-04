فلسطين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 4 أبريل 2020

سجلت فلسطين 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 205 حالات.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بين المصابين "طفلين" (11 و15 عاماً)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.

وأوضحت الوزارةأن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظتي رام الله والبيرة، و3 في قطنة قضاء القدس، وإصابتين في مخيم طولكرم، وإصابة في بيت عنان قضاء القدس، وإصابتين في حلحول بمحافظة الخليل.

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وكانت أغلب الحالات التي سجلت الأسبوع الماضي هي لعمال فلسطينيين في إسرائيل ومخالطين لهم.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية أشار إلى أن "الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب من ناحية السيطرة على انتشار فيروس كورونا في فلسطين، وذلك بسبب عودة نحو 45 ألف عامل من أماكن عملهم في أراضي 48 والمستعمرات، إلى منازلهم".

وفي هذا الصدد، دعا "العمال إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقا لتعليمات وزارة الصحة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مجتمعهم".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع، الخميس، مرسوما رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر إضافي من أجل منع انتشار فيروس كورونا، يبدأ سريانه السبت.