إجمالي المتعافين من كورونا في الصين بلغ 76751

السبت 4 أبريل 2020

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، شفاء 180 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76751.



وقالت اللجنة في تقريرها اليومي، السبت، إنه تم تسجيل 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بينها 18 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و329 وفاة و81 ألفا و818 إصابة حتى الجمعة.

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وأشارت إلى أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، بينها 26 حالة وافدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصا بينهم 239 وافدا من الخارج.

وفي سياق متصل، ترأس الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت، مراسم الحداد الوطني للضحايا الذين قضوا خلال مكافحتهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمواطنين الصينيين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الوباء.