شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تحصد أرواح 3452 إيرانياً والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن إجمالي وفيات فيروس كورونا زاد إلى 3452 اليوم السبت بعد وفاة 158 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف للتلفزيون الحكومي أن إجمالي الإصابات بلغ 55743 منها 4103 حالات حرجة. وتعتبر إيران هي الدولة الأشد تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.

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