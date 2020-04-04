شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تايلاند اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالة وفاة واحدة. وأوضح مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) التابع للحكومة ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2067 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 20 حالة.

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