شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تستولى على طائرة محملة بأجهزة تنفس متجهة إلى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن الحكومة التركية فرضت قيودًا على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها بدافع قلقهم بشكل رئيسى من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي.
وتعد هذه الشحنة ثمينة لأنها تحتوى على 162 جهاز تنفس لعلاج مرضى فيروس (كورونا المستجد) الخاصة بوحدات العناية المركزة، وفق وسائل إعلام إسبانية.
واحتجزت الجمارك التركية الشحنة بعد إيقاف الطائرة القادمة من الصين يوم السبت الماضي، واستولت على أجهزة التنفس التى تحتاجها إسبانيا بشكل عاجل لوقف نزيف ضحايا الوباء الفتاك.
وتخطت إسبانيا إيطاليا فى عدد الإصابات بجائحة فيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات، الجمعة، عن تسجيل أكثر من 900 وفاة بالوباء لليوم الثانى على التوالي، ليصل إجمالى الوفيات إلى أكثر من 10 الأف و935 حالة بعد تسجيل 935 وفاة خلال 24 ساعة، وتبلغ الإصابات 117 ألفا و710 حالات، لتصبح الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
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