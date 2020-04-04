شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 11 حالة جديدة من كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء) وحالة لمقيمة، مبينًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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