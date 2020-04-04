شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي ينصح مواطنيه : التزموا البقاء في المملكة «العظيمة» والان نبدء بالتفاصيل

• الإمدادات الغذائية جيدة والخدمات متوفرة والنظام الصحي فعال

وجه السفير الأمريكي في المملكة، جون أبي زيد، نصيحة للأمريكيين بالبقاء في المملكة للحفاظ على سلامتهم. وقال عبر فيديو :"أعلم أن معظم الأمريكيين هنا ، وهم نحو ثمانين ألفاً ، يعملون في وظائف مهمة ، أود أن أقول للجميع ، وهذا ما أنصح به الجميع في السفارة، وكذلك سائر الأمريكيين في المملكة ، انه في ظل الظروف القائمة ، أنصحكم بشدة بالتزام البقاء في المملكة".

وتابع :"الإمدادات الغذائية جيدة ، والخدمات متوفرة والنظام الصحي فعال ، هناك الكثير من الأسباب تدفع للبقاء في المملكة، لكنني أعلم أن الإدارتين السعودية والأمريكية ، تراقبان الاحصائيات بشكل مستمر ، لمعرفة الوقت المناسب لتخفيف بعض القيود ، ورأيي الشخصي أن ذلك لن يحدث قريباً ، لذلك مغادرة المملكة قرار شخصي ، لكن احرصوا على اتخاذه إذا كان لديكم أسباب موجبة أخذين بعين الاعتبار مجريات الأمور هنا".

وأضاف :"التزموا البقاء في المملكة إذا كان هذا قراركم ، وهو بالتأكيد ما أنصح به الأمريكيين الموجودين هنا ، تماما كما أنصح به عائلتي ، حاليا أن واثق من حسن مقاربة الولايات المتحدة للوضع على أراضيها ، كما أنني واثق من حسن مقاربة السلطات السعودية للأمر داخل المملكة ،وأتمنى للجميع أفضل حالة من الصحة والسلامة ، في كل ما تقومون به هنا في المملكة العربية السعودية العظيمة".