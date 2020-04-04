نائب: وزارة الكهرباء مستمرة بجباية الفواتير ويجب ايقاف هذه المهزلة

انتقد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، السبت، اجراءات وزارة الكهرباء في استمرار جباية فواتير الكهرباء، فيما دعا الى ايقاف هذه المهزلة.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هنالك شكاوى وصلت الينا من مواطنين بمناطق متفرقة من محافظة ديالى، حول استمرار وزارة الكهرباء بجباية فواتير الكهرباء من المواطنين"، مبينا انه "بعد الاتصال بوزارة الكهرباء لمعرفة اسباب هذا الاجراء بالمحافظة تبين لدينا انه لا يشمل ديالى فقط بل هو اجراء ما زال مستمرا بالوزارة في كل المحافظات من خلال استمرار استيفاء الاجور، رغم قرارات خلية الازمة بايقاف كل اجراءات استيفاء بدلات الايجار او الديون من المواطنين خلال هذه الفترة".

واضاف الدهلكي انه "في ظل حظر التجوال وانقطاع ارزاق المواطنين، ودخول كل دول العالم بنفير عام لاحتواء الوباء وتوفير حاجات المواطنين اليومية لحين انجلاء الازمة، نجد وزارة الكهرباء تعيش في كوكبها الزمردي ولا تعي حجم مأساة المواطنين من خلال هكذا اجراءات اقل مايمكن وصفها به بانها استفزازية للمواطن البسيط"، داعيا الوزارة ورئاسة الوزراء الى "ايقاف هذه المهزلة ووضع الخطط لتقليل اعباء المواطنين بدل التحالف مع كورونا ضد المواطن البسيط وقتله بالمرض او الجوع".