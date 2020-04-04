فرنسا تتحدث عن انتشار كورونا بالعراق وتؤكد: الجماعات المسلحة تسبب عدم الاستقرار

الخليج 365/باريس/ علي ناجي اعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، عن اصابة 600 جندي بفايروس كورونا، فيما اشارت الى وجود الجماعات المسلحة العراقية تسبب عدم الاستقرار بالعراق.
وقالت بارلي في حديث لصحيفة موسع مع "لو بو كريه" الصادرة من ليون الفرنسية "لدينا حوالى 600 عسكري مصاب بفايروس كورونا، وهذا يتوافق مع وضع حجمنا"، مضيفةً "قبل ايام، توفى ضابط مدني يعمل بدائرة الهياكل الأساسية للدفاع لاصابته بالفيروس، واعرب عن تعازي لأسرته وأحبائه وزملائه".
وبشأن العراق، بينت وزيرة الدفاع أنه "في البلدان التي وضعها السياسي والأمني فيه مخاطر، فإن مثل ازمة كورونا يمكن أن تزيد من عدم استقراره".
واضافت ان " العراق، بسبب قربه من إيران (- أحد المصادر الرئيسية للفيروس) يكون له تاثير بشكل خاص"، مشيرة الى ان "وجود تهديدات بالفعل بالعراق، مثل الجماعات المسلحةالمتأثرة بإيران ، هي سبب بعدم الاستقرار".
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