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كورونا يضرب برشلونة للمرة الرابعة

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2020-04-04 | 12:10

كورونا يضرب برشلونة للمرة الرابعة

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن رابع حالة مُصابة بفايروس المستجد، داخل نادي خلال الفترة الحالية.
وكانت التقارير خلال الأيام الماضية قد أشارت إلى أن هناك 3 من مسؤولي برشلونة قد أصيبوا بالفايروس وهم أندريه كوري (كشاف النادي في أمريكا الجنوبية)، رامون كانال (رئيس الجهاز الطبي بالنادي) وجوسيب أنتوني جوتيريز (الطبيب الخاص بفريق كرة اليد).

وذكرت الصحيفة الشهيرة ان "الفايروس قد ضرب هذه المرة نائب رئيس مجلس إدارة برشلونة، جوردي كاردونير، بعدما أجرى الفحوصات الطبية اللازمة والتي بينت إيجابية حالته".

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن "كاردونير يتعافى من الفايروس اللعين وحالته مستقرة دون مضاعفات في الأعراض الظاهرية، وظل يتواصل عبر الهاتف والفيديو مع مجلس إدارة برشلونة".

الجدير بالذكر أن الأنشطة وعلى رأسها كرة القدم في إسبانيا معُلق في الوقت الحالي، نظرًا لحالة الذعر التي تعيشها البلاد بسبب فايروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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