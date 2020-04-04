سلمت القوات الاميركية، السبت، مواقعها الى القوات العراقية في قاعدة الحبانية الجوية. وقال مراسل الخليج 365، ان عملية تسليم المواقع جرت بحضور مسؤولين من الجانبين العراقي والامريكي. واضاف ان ذلك جاء بهدف تقليل اعداد التواجد الامريكي في القواعد العسكرية المنتشرة في مناطق البلاد. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. القوات الاميركية تسلم مواقعها في قاعدة الحبانية للقوات العراقية 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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