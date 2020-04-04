شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-١٩"، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 277 حالة.



وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس بلغ ٦١ حالة، فيما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة بالفيروس.

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