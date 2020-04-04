الصحة الإسبانية: تسجيل 7026 إصابة جديدة بكورونا و809 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية عن تسجيل 7026 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736، مشيرة الى أنه تم تسجيل 809 حالة وفاة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744.

يذكر أن إسبانيا تخطت إيطاليا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يوم أمس الجمعة، وذلك بعد تسجيل 117 ألفًا و710 حالات إصابة، فيما احتلت المركز الثاني عالميًا في أعداد الإصابات المسجلة خلف الولايات المتحدة الأميركية، لتصبح ثاني أكبر الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وقد تخطى عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​العالم​ حاجز مليون و100 ألف شخص، وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.