أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 7026 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736، مشيرة الى أنه تم تسجيل 809 حالة وفاة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744.
يذكر أن إسبانيا تخطت إيطاليا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يوم أمس الجمعة، وذلك بعد تسجيل 117 ألفًا و710 حالات إصابة، فيما احتلت المركز الثاني عالميًا في أعداد الإصابات المسجلة خلف الولايات المتحدة الأميركية، لتصبح ثاني أكبر الإصابة بفيروس كورونا في العالم.
وقد تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم حاجز مليون و100 ألف شخص، وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسبانية: تسجيل 7026 إصابة جديدة بكورونا و809 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.