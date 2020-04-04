تسجيل 8 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

أعلنت السلطات ​الفلبين​ية تسجيل 8 ​وفيات​ إضافة إلى 76 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد. هذا وشهدت البلاد يوم أمس تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد تسجله في يوم واحد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ​الحكومة​ الفلبينية قررت تعطيل كافة المواصلات العامة، وغلق المتاجر، إضافة إلى تنظيم إمدادات الأغذية والخدمات الصحية الرئيسية. وكانت ​وزارة​ الشؤون الخارجية الفلبينية، قد أعلنت أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة الفلبين لدى ​لبنان​، برنارديتا كاتالا، توفيت فجر في ​بيروت​ عن عمر يناهز 62 عاما.

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