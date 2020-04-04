الصحة البلجيكية: تسجيل 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البلجيكية عن تسجيل 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض (​كوفيد 19​) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283 حالة. وأكدت الوزارة في بيان انه "بلغت أعداد الإصابات 18431 إصابة، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".

وكانت ​الحكومة​ البلجيكية قد قررت إغلاق ​المدارس​ والمقاهي و​المطاعم​ وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد قرارات من ​فرنسا​ ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها. هذا وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، ​فيروس كورونا​ الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".