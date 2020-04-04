الصحة البلجيكية: تسجيل 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية عن تسجيل 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283 حالة. وأكدت الوزارة في بيان انه "بلغت أعداد الإصابات 18431 إصابة، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".
وكانت الحكومة البلجيكية قد قررت إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".
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