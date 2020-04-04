اصابة نائب إيراني جديد بفيروس كورونا

اعلن النائب في ​مجلس الشورى الاسلامي الايراني​ أبو الفضل أبو ترابي عن اصابته ب​فيروس كورونا​، موضحا أن اختبار كورونا الذي اجري له جاء ايجابيا للمرض. ولفت النائب عن مدينة نجف اباد، إلى انه "أخضع الان للحجر الصحي المنزلي وفي حال عقدت جلسات مجلس الشورى الاسلامي عبر الفيديوكونفرانس فساشارك بها". وكانت هيئة رئاسة المجلس قد أعلنت ان باقي النواب الـ 190 ينبغي أن يخضعوا ايضا لاختبار فيروس كورونا وان يعلنوا عن النتائج لاعلان الموقف تجاه بلوغ او عدم بلوغ حد النصاب للاجتماعات المفتوحة لانه من المحتمل ان يكون عدد كبير من النواب مصابين ولا يصل العدد الى النصاب اللازم لعقد مثل هذه الجلسات.

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