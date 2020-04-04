القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا يعلن إصابته بكورونا

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" بأن القائم بأعمال ​السفير اليمني​ في ​إسبانيا​ أعلن إصابته بفيروس "كورونا"، وهو أول مسؤولي مين يصاب بهذا الفيروس. وكانت ​منظمة الصحة العالمية​، قد أعلنت أن اليمن لا يزال خالياً من ​فيروس كورونا​ المستجد، لافتة إلى ان "المختبرات المركزية في ​صنعاء​ وعدن تعمل بشكل جيد، ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً وحتى الآن لم يتم تأكيد أي حالة".

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