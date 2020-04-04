وزارة الصحة الروسية: تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4731، مشيرة الى أنه تم وضع 200 ألف شخص تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الساعة 43 حالة.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في العالم تخطى حاجز مليون و100 ألف شخص. وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.
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