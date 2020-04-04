أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743، كما تم تسجيل 158 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452.
وكان سؤول في وزارة الصحة الإيرانية، كشف يوم أمس أن الإصابات بكورونا في إيران وصلت إلى 47593، وعدد الوفيات بلغ 3036 حالة.
وقد تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم حاجز مليون و100 ألف شخص، وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: تسجيل 2560 إصابة جديدة بكورونا و158 حالة وفاة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.