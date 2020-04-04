الصحة الإيرانية: تسجيل 2560 إصابة جديدة بكورونا و158 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2560 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743، كما تم تسجيل 158 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452.

وكان سؤول في وزارة الصحة الإيرانية، كشف يوم أمس أن الإصابات بكورونا في إيران وصلت إلى 47593، وعدد الوفيات بلغ 3036 حالة.

وقد تخطى عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​العالم​ حاجز مليون و100 ألف شخص، وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.