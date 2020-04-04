بريطانيا تشن حملة على "العلاجات الوهمية" لفيروس كورونا

أعلنت ​السلطات البريطانية​، بداية شن حملة على "العلاجات الوهمية" ل​فيروس كورونا​ المستجد الذي ليس له حاليا علاج محدد إلى الآن.

ووفقا لما نشرته وكالة "​رويترز​"، اشارت وكالة تنظيم ​الأدوية​ ومنتجات الرعاية الصحية الى إنها "تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج "كوفيد-19 كما عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة".

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار خبراء الى إن "عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة".