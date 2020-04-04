الصحة السورية: 16 إصابة بكورونا وحالتي وفاة وشفاء حالتين

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ أن حصيلة الإصابات المسجلة ب​فيروس كورونا​ في سورية حتى الآن 16 إصابة منها حالتي وفاة وشفاء حالتين. وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، نعمة سعيد، قد حذر من أن واقع الإصابات بفيروس كورونا في "بداية المنحى التصاعدي" في سوريا. ولفت إلى ان " المنظمة توصي بشدة بتحقيق التباعد الاجتماعي حتى في المنازل"، مشيراً إلى أن الإجراءات ليست مطلوبة من وزارة الصحة فقط فهناك دور كبير للمواطنين في الحد من انتشار الفيروس.

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