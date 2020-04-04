عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 277

أعلنت ​وزارة الصحة​ العالمية عن تسجيل 25 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 277 حالة. هذا وكانت أعلنت السلطات العمانية تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية مدة شهر ابتداء من 14 آذار للحد من فيروس كورونا. هذا وكانت صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

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