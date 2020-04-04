ضاهر: تحرير اموال صغار المودعين قد يؤدي لانفجار اقتصادي

لفت النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "قرار حل مشكلة صغار المودعين وتحرير حوالي مليار دولار من حساباتهم ب​الليرة​ سيزيد حجم الكتلة النقدية المعروضة في الأسواق وقد يسبب ذلك ارتفاع دراماتيكي في سعر الصرف مما سيؤدي إلى ​انفجار​ اقتصادي اجتماعي إذا لم يعمد ​البنك المركزي​ لامتصاص هذه السيولة عبر توفير ​الدولار​ في الأسواق". وكان ​مصرف لبنان​ أصدر تعميماً يتضمن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى ​المصارف​.

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