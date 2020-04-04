المحامي نصرالله: التعاطي الرسمي مع هذه المرحلة غير واضح وذاهبون إلى الانهيار

رأى المحامي ​أنطوان نصرالله​ في حديث تلفزيوني ان "التعاطي الرسمي مع هذه المرحلة التي نمر بها ضائع فلا يوجد خطة واحدة وليسوا واضحين في عملهم"، لافتا إلى انهم "أعلنوا التعبئة العامة ولا يعرفون ماذا تعطيهم صلاحيات هذه التعبئة".

وسأل "هل وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ يعلم ما المطلوب منه وما هو عمله"، داعيا نعمة إلى الاستقالة من منصبه، و"أدعو رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ لاقالته أو سحب الصلاحيات منه"، معتبرا انه "من المعيب ان يكون لدينا هكذا وزير في هذه الظروف الصعبة".

وشدد على انه "لا يجوز ان يتم التعاطي بهذه الطريقة مع الناس، ويجب تحديد أسعار السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن كما فعلت ​فرنسا​". ورأى أنه "كي نخرج من هذا الوضع نحن بحاجة إلى أشخاص مناسبين أكثر ببعض المراكز".

واعتبر انه "وصلنا إلى أخطر مرحلة عرفها ​لبنان​ ولم نشهدها حتى في أيام الحرب"، مشددا على انه "ذاهبون إلى الانهيار ولا يوجد من ينظر إلينا او من يريد مساعدتنا ". وأضاف "انا ضد العفو الخاص لأنه مهما قاموا بخطط وآليات سيكون هناك ضرب لمصداقية ​القضاء​ كما انه لا يجب ادخال ال​سياسة​ بالقضاء".

وتمنى نصرالله على ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ "التركيز على ​المستشفيات الحكومية​ بدل ​المستشفيات الخاصة​، فمثلا ​مستشفى الكرنتينا​ الحكومي لا اكتظاظ سكني حولها ويجب الاستفادة منها وتجهيزها في هذا الوضع".