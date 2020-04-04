إقفال المزاد العلني في سوق السمك في صيدا لمخالفته قرار التعبئة العامة

أقفل عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ المزاد العلني في سوق السمك في المدينة، بمؤازرة دورية من ​مخابرات الجيش​، بعد إخراج الناس والصيادين الذين يبيعون في باحته ومحيطه بسبب مخالفتهم قرار التعبئة العامة.

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