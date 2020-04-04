النشرة: بلدية حاصبيا باشرت تجهيز فندق زين الدين الذي سيخصص للحجر الصحي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنه في إطار التدابير الوقائية التي اعتمدتها بلدية حاصبيا لمواجهة خطر انتشار فيروس ​الكورونا​، باشرت ​البلدية​ تأهيل وتجهيز فندق زين الدين في منطقة التصور الذي سيتحول الى مكان مخصص للحجر الصحي.

ولفت رئيس البلدية لبيب ​الحمرا​ الذي اشرف على سير العمل، الى أن "التكاليف كاملة تعهد بها النائب ​أنور الخليل​ على نفقته وهذا الفندق سينتهي العمل فيه طبقا لمواصفات ​وزارة الصحة​ خلال فترة وجيزة لاستخدامه كمركز للحجر الصحي اذا دعت الحاجة" وشكر الحمرا أصحاب الفندق والأيدي العاملة على تجهيزه.