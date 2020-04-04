النشرة: بلدية حاصبيا باشرت تجهيز فندق زين الدين الذي سيخصص للحجر الصحي

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أنه في إطار التدابير الوقائية التي اعتمدتها بلدية حاصبيا لمواجهة خطر انتشار فيروس الكورونا، باشرت البلدية تأهيل وتجهيز فندق زين الدين في منطقة التصور الذي سيتحول الى مكان مخصص للحجر الصحي.
ولفت رئيس البلدية لبيب الحمرا الذي اشرف على سير العمل، الى أن "التكاليف كاملة تعهد بها النائب أنور الخليل على نفقته وهذا الفندق سينتهي العمل فيه طبقا لمواصفات وزارة الصحة خلال فترة وجيزة لاستخدامه كمركز للحجر الصحي اذا دعت الحاجة" وشكر الحمرا أصحاب الفندق والأيدي العاملة على تجهيزه.
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