القنصلية الفرنسية: قمنا بتأمين عودة الفرنسيين الموجودين في لبنان وغير المقيمين فيه

علنت القنصلية الفرنسية العامة في ​لبنان​، في بيان، أنه "في إطار الآلية ​العالم​ية التي وضعتها ​وزارة الخارجية الفرنسية​ من أجل السماح للفرنسيين الموجودين في بلدان العالم وغير المقيمين فيها بالعودة إلى ديارهم في ​فرنسا​، نظمت سفارة فرنسا والقنصلية العامة في لبنان، مع شركة طيران إير فرانس AIR FRANCE، رحلة تجارية يوم أمس الجمعة من أجل تأمين عودة الفرنسيين والاوروبيين غير المقيمين من الذين لم يتمكنوا من العودة الى فرنسا قبل 18 آذار، أي قبل تاريخ إغلاق ​مطار بيروت الدولي​ وكافة الحدود. تمكنت ​السفارة​ من تأمين عودة جميع الفرنسيين الموجودين في لبنان وغير المقيمين فيه، الذين كانوا سجلوا أنفسهم لدى القنصلية، .بهدف الحد من انتشار الفيروس، يرجى من الفرنسيين المقيمين البقاء في لبنان".



أضافت: "نتوجه بالشكر الى السلطات اللبنانية لاستجابتها السريعة ولتسهيلها تدابير فتح ​المطار​. وتبقى القنصلية العامة، التي تعمل على وجه خاص في تنظيم هذه العملية، حاضرة للاستماع إليكم. يمكنكم الاتصال بها من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء على الرقم 420100 +961 1. أما في الحالات الطارئة، فيمكنكم الاتصال خارج هذا الدوام على الرقم 566388+961 1 . يمكنكم أيضا التواصل معها عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي: franç[email protected]".