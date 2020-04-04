توقيف سائق أجرة في صيدا ادعى عبر شريط فيديو نقل مصاب بكورونا

أوقفت ​القوى الامنية​ في صيدا، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​ اللبناني م. ح, على خلفية تصويره ​فيديو​ قصير ادعى فيه نقل مصاب ب​كورونا​ من صيدا، الامر الذي أثار هلعا وذعرا في المدينة.



وفي التفاصيل، ظهر المذكور في الفيديو، وهو يرتدي كمامة واقية ويدعي انه ينقل مصابا بكورونا سوري الجنسية من صيدا الى ​مستشفى بيروت الحكومي​، كان جالسا الى جانبه في السيارة وهو يرتدي كمامة معلنا تسجيل اصابة كورونا في المدينة.

والفيديو الذي تناقلته مجموعات التواصل الاجتماعي تسبب بهلع وذعر في صفوف الاهالي لا سيما في محلة سيروب حيث يقطن الاخير، مما استدعى حضور عناصر من القوى الامنية حيث حصل هرج ومرج عند مدخل المبنى، بعد تخوف الجيران وسط ادعاء المذكور عدم صحة الفيديو، ليقوم بعد ذلك الشخص نفسه بتسجيل فيديو آخر يعتذر فيه ويقول أن الامر لا يعدو كونه مجرد مزاح.