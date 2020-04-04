قوى الأمن: السجناء في رومية يصنعون كمامات طبية

كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في ​فيديو​ نشرته عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن النزلاء في ​سجن رومية​ يشاركون في مواجهة وباء فيروس كورونا، وذلك عبر صناعة كمامات طبية سيستخدمها عناصر قوى الأمن و​السجناء​.

ولفتت المديرية الى أن الكمامات تتميز بطبقة من فلتر نوع SMS، مغلفة من الجانبين بطبقتين من القماش الطبي المستخدم في غرف العمليات وشريط معندي لتثبيت الكمامة على الأنف. وبعد التصنيع تُتقم عبر الكي ثم توضب بطريقة آمنة، مؤكدة أن السجناء يعقمون انفسهم والآلة التي يستخدمونها قبل بدء عملية التصنيع.