حواط: معركتنا مستمرة لتحرير لبنان من الفساد والمفسدين

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "قدر ال​لبنان​يين أن يعيشوا دائماً في زمن الاحتلال"، مشيرا إلى ان "الغاصب اليوم هو ​الفساد​ والوقاحة والفجور ، وعلى ​القضاء​ وضع يده على ملف ​سد بسري​ وباقي الملفات". وشدد على انه "كما خاض ​اللبنانيون​ المعارك ضد ​العدو الاسرائيلي​ والاحتلال السوري وانتصروا، معركتنا مستمرة لتحرير لبنان من الفساد والمفسدين. وسننتصر".

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