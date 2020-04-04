نشر المركز الانطاكي الارثذوكسي للاعلام، فيديو يحض فيه أفراد المجتمع على تطبيق قرار التعبئة العامة الذي أعلنته الحكومة، وذلك عبر التأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة.
كما أضاء المركز في الفيديو على إيجابيات البقاء في المنزل، ومنها التحدث مع العائلة ومشاركة أوقات تناول الطعام والصلاة، بالاضافة الى مشاهدة الأفلام والقراءة، داعيا الى إسترجاع ما تم فقدانه في الأيام السابقة حتى "يعود البيت بيتنا لأن العائلة هي فرح الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو للمركز الانطاكي الارثذوكسي للاعلام للإضاءة على إيجابيات البقاء في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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