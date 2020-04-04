نعمه عرض مع لجنة الصحة مسألة تغطية شركات التأمين لكورونا

اجتمع وزير ​الإقتصاد​ ​راوول نعمه​، في ​السراي الحكومي​ مع ​لجنة الصحة النيابية​، وتم البحث في "مسألة تغطية شركات ​التأمين​ للاستشفاء من ​فيروس كورونا​"، وأوضح نعمة أنه "خلافا لما تم تداوله على بعض ​وسائل الاعلام​ تشير المعلومات التي تم رفعها إلى ​لجنة مراقبة هيئات الضمان​، إلى أن عدد الأشخاص الذين لديهم منتجات تأمين طبية يوازي 840000، منهم ما يزيد عن 466000 يتمتعون بتغطية لتكاليف علاج ​الكورونا​ داخل المستشفى، أي ما يزيد عن نسبة 55 %. علما أن عقود تأمين ​العمال الأجانب​ توفر هذه التغطية من دون استثناء، ولغاية سقف مالي سنوي يصل إلى 35 مليون ل.ل".



وشدد نعمه على أن تقوم "الجهات كافة بدورها في تقديم الدعم المناسب بالنظر للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها ​لبنان​"، وتمنى من شركات التأمين "النظر بوضع المضمونين، وعلى ​المستشفيات الخاصة​ وضع جداول أسعار مقبولة ومعقولة"، وأكد "دور ​الحكومة​ بتفعيل الرقابة على مكونات النظام الصحي كافة في لبنان".