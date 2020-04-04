وزارة الصحة: إرتفاع عدد المصابين بكورونا الى 520 بعد تسجيل 12 حالة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان أنه "حتى تاريخ 4/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبرياً إصابتها ب​فيروس كورونا​، في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 520 حالة بزيادة 12 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية بلغ 550 فحصا"، كاشفة أنه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 17 وفاة".

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