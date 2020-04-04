أعلمت ​وزارة الصحة العامة​ المواطنين المغتربين الراغبين بالعودة إلى ​لبنان​، من ضمن الرحلات التي سيبدأ تسييرها غدا الاحد، بضرورة تعبئة استمارة خاصة والإجابة عن كل الأسئلة المطروحة فيها. الاستمارة موجودة على الرابط الاتي:https://arcg.is/0GaDnG.​​​​​​

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة دعت المغتربين الراغبين بالعودة الى تعبئة استمارة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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