أعلن مدير المعهد القومي للأورام في مصر، الدكتور حاتم أبو القاسم، في حديث تلفزيوني إغلاق مستشفى المعهد القومي للأورام مؤقتا أمام المرضى لتطهيره وتعقيمه.
وكانت نقابة أطباء مصر، أعلنت ليل أمس، إصابة 15من الطاقم الطبي بمعهد الأورام في القاهرة بفيروس كورونا المستجد والمصابين هم 4 أطباء و11 من طاقم التمريض.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، يوم أمس، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 بعد تسجيل 8 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مستشفى المعهد القومي للأورام في مصر بعد ظهور 15 إصابة بكورونا وسط الكادر الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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