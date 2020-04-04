الجيش: لعدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان انه نظراً إلى استمرار تعرض بعض المواطنين لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة، تذكر قيادة الجيش – مديرية التوجيه المواطنين بأن الذخائر المذكورة هي متعددة الأشكال والأحجام وقد تكون مموّهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائياً في الأراضي التي شهدت أعمالاً حربية، وحرصاً على السلامة العامة، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيّد بالإرشادات والتوجيهات الآتية:
- عدم الاقتراب من الأماكن المشبوهة.
- الالتزام بإرشادات التحذير وعدم نزعها أو محاولة الدخول إلى البقع المسيّجة.
- عدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة، أو العبث بها.
- عدم سلوك الطرقات غير الآمنة، والالتزام دائماً بالطرقات المعبدة.
- الالتزام دائماً بقواعد الحيطة والأمان لأن عدم وجود دلائل أو إشارات لا يعني عدم وجود أجسام خطرة.
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