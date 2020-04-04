الجيش: لعدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة

أعلنت ​قيادة الجيش​- ​مديرية التوجيه​ في بيان انه نظراً إلى استمرار تعرض بعض المواطنين لإصابات ناجمة عن ​انفجار​ ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة، تذكر قيادة الجيش – مديرية التوجيه المواطنين بأن الذخائر المذكورة هي متعددة الأشكال والأحجام وقد تكون مموّهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائياً في الأراضي التي شهدت أعمالاً حربية، وحرصاً على ​السلامة العامة​، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيّد بالإرشادات والتوجيهات الآتية:

- عدم الاقتراب من الأماكن المشبوهة.

- الالتزام بإرشادات التحذير وعدم نزعها أو محاولة الدخول إلى البقع المسيّجة.

Advertisements

- عدم لمس ​الألغام​ و​القنابل العنقودية​ والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة، أو العبث بها.

- عدم سلوك الطرقات غير الآمنة، والالتزام دائماً بالطرقات المعبدة.

- الالتزام دائماً بقواعد الحيطة والأمان لأن عدم وجود دلائل أو إشارات لا يعني عدم وجود أجسام خطرة.