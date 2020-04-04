مسن يبلغ 106 أعوام يتعافى بعد أسبوعين من كورونا ويغادر المشفى

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رجلا مسنا يبلغ من العمر 106 أعوام شفي بعد 14 يوما من إصابته بفيروس كورونا وغادر المستشفى صباح اليوم السبت وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان الرجل قد دخل غرفة العناية المركزة في مشفى فرقان بمدينة

قم.

وحالة الشفاء هذه لمسن تجاوز المئة عام هي الثانية من نوعها في إيران، إذ كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن تعافي سيدة مسنة تبلغ من العمر 103 أعوام

في محافظة سمنان شمالي البلاد، ومغادرتها المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع، وبعد شفائها تماما من كورونا.

وفي سياق متصل بلغت حصيلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بحسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة الإيرانية، 53183 ، والوفيات 3294، في حين بلغ عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا 17935 شخصا.