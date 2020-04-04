سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 277 حالة بعد تسجيل 25 إصابة جديدة وفقالموقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت عدم تسجيل وفيات جديدة بسبب الفيروس في السلطنةمنذ أمس، ولا يزال عدد ضحايا كورونا في البلاد على مستوى شخص واحد.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بكورونا في حالة جيدة ومستقرة، مضيفة أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 61 شخصا.
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