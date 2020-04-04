تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليصل الإجمالى إلى 844 حالة

أفادت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 844 حالة، وفق ما ذكرته شبكه سكاي نيوز في خبر

عاجل.

وقالت وزارة الصحة المغربية، مساء الجمعة، إن وفيات فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 48 حالة فى حين بلغت الإصابات

791 حالة.

ارتفاع عدد المتعافين إلى 57، فى حين تم استبعاد إصابة 3119 شخصا، بعدما تبين أنهم غير حاملين للفيروس.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس حتى 20 أبريل للحد من تفشى فيروس كورونا .