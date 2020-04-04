محمد بن زايد يوجه رسالة تضامن للصين

بعث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة تضامن للصين التي أعلنت السبت يوم حداد على ضحايا فيروس كورونا المستجد .

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة نشرت بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والصينية على حسابه الرسمي في "تويتر": "أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبا، في حدادها الوطني اليوم على من

قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين.. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها".

وأعلنت الصين السبت يوم حداد على آلاف الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد.

وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها.

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وعند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وقفت البلاد ثلاث دقائق صمتا حدادا على المتوفين من جراء فيروس كورونا ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء.

وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها بالإضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

جدير بالذكر أنه توفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.