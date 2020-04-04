23 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 8 أطفال تحت سن 18 عاما لترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 194.

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