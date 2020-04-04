سلطنة عمان تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا

أعلنت وزراة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 277 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم، إن 61 حالة تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى حالة وفاة واحدة .

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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