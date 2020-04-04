ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 844 حالة

أعلنت وزارة الصحة في المغرب اليوم السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في المغرب إلى 844 حالة.

وقالت الوزارة، حسبما أفاد موقع "هسبريس" الالكتروني المغربي اليوم، إن الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغت 3182 منذ بداية انتشار الفيروس.

وأشارت إلى وفاة 50 شخصاً بالفيروس في المغرب، لافتة إلى شفاء 59 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.