"العمال" البريطاني يختار رئيساً خلفاً لكوربن

يختار حزب العمال البريطاني السبت رئيساً جديداً له خلفاً لليساري المتشدد جيريمي كوربن، سيكون التحدي الرئيسي أمامه إعادة أكبر حزب معارض في البلاد يعاني من انقسامات وتراجع سياسي، إلى مساره الصحيح وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

والسؤال الرئيسي المطروح في هذه الانتخابات هو هل سيفضل العماليون البقاء في خط كوربن اليساري أم سيتحولون نحو الوسط؟

ويفترض أن يختار نحو 600 ألف عضو في حزب العمال، عبر البريد أو على الانترنت أحد ثلاثة مرشحين، في اقتراع يأتي بعد انتكاسة كوربن المؤلمة في انتخابات ديسمبر بمواجهة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون.

والمرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة حزب العمال هو كير ستارمر (57 عاما) المؤيد للاتحاد الأوروبي والوسطي. وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان ومسؤول منذ ثلاث سنوات عن مسألة بريكست داخل الحزب.

في المقابل، تعتبر غريمته ريبيكا لونغ-بايلي البالغة من العمر 40 عاماً والمكلفة المسائل المتعلقة بالشركات في الحزب، الخليفة الطبيعية لكوربن.

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وتلقى المرشحة الثالثة ليزا ناندي البالغة أيضاً 40 عاماً دعم النقابة العمالية العامة في البلاد التي تمثل نحو 500 ألف عامل وتعتبرها "نفحة هواء نقية في النقاش حول مستقبل الحزب".

وبسبب تفشي وباء كوفيد-19 العالمي، لن يعلن عن اسم الفائز خلال مؤتمر استثنائي كما كان مقرراً، بل عبر موقع الانترنت الخاص بالحزب، في حين سجل كل من المرشحين الثلاثة خطابات معدة مسبقاً تبّث في حال الفوز.

يتعهد كير ستارمر المعروف ببراعته إعادة بناء حزب العمال وتوحيده بعد أسوأ هزيمة له في انتخابات تشريعية منذ عام 1935، ناتجة خصوصاً عن خسارته في المعاقل التي تعدّ تقليدياً عمالية.

وكانت تلك ثاني هزيمة انتخابية لجيريمي كوربن منذ انتخابه رئيساً للعمال في عام 2015 بفضل دعم قوي من قاعدة الحزب.

وقال ستارمر لمؤيديه الخميس خلال مؤتمر عبر الفيديو "لدينا فرصة لإعادة بناء حزبنا والأهم من ذلك، فرصة لنضع العمال حيث يجب يكون أي في السلطة".

وتجري الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2024.