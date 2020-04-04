أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 299 في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.
وأكد وحيد ميار، أحد المتحدثين باسم الوزارة أن الوزارة سجلت حتى الآن 299 حالة إيجابية للفيروس في مختلف أنحاء الأقاليم الأفغانية.
وطبقا لتقارير، أودت الإصابة بكورونا حتى الآن بحياة ستة أشخاص في مختلف أنحاء أفغانستان، بينما تعافى 10 آخرون على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بكورونا في أفغانستان إلى 299 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.