ارتفاع الإصابات بكورونا في أفغانستان إلى 299

أكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 299 في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأكد وحيد ميار، أحد المتحدثين باسم الوزارة أن الوزارة سجلت حتى الآن 299 حالة إيجابية للفيروس في مختلف أنحاء الأقاليم الأفغانية.

وطبقا لتقارير، أودت الإصابة بكورونا حتى الآن بحياة ستة أشخاص في مختلف أنحاء أفغانستان، بينما تعافى 10 آخرون على الأقل.