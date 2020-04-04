مصاب بالجائحة يتحدث لـ”اليوم 24″ من داخل غرفة العزل: هكذا أصبت ومعنوياتي مرتفعة- فيديو

تصوير: صلاح الدين فصحاني

“في البداية، لم أشعر بأي من أعراض فيروس كورونا؛ ولم أتوقع إصابتي بالفيروس”، بهذه العبارات، يحكي جاكوب، في الستينات من عمره، عن إصابته بعدوى فيروس كوفيد-19، لـ”اليوم24”.

يقول جاكوب، داخل الحجر الصحي بمستشفى “الشيخ خليفة”، “بعد أيام قضيتها في السفر، ظهرت علي بعض الأعراض مثل السعال، أجريت تحليلا مخبريا، لاسيما بعد إلحاح أسرتي على ذلك، ومع الأسف التحليل جاء إيجابيا، وتأكد إصابتي بالفيروس”.

وأضاف جاكوب، في حديثه مع “اليوم 24″، بنبرة متفاءلة، “أنا بخير، هنا يعتني بي طاقم طبي محترف”، بحسب تعبيره.

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بدورها، أفادت رقية بن جلون، طبيبة نفسية بمستشفى الشيخ خليفة، أنه “ثمة بعض المرضى لا يتقبلون إصابتهم بفيروس كورونا”، مبرزة أن” فريقا طبيا يعمل على إقناع المصابين بتقبل المرض”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “المصابون بفيروس كورونا يرغبون بشدة في التواصل مع أسرهم، لكنهم يتفهمون أنه يصعب لمس أفراد عائلاتهم أو التقرب إليهم، وبالتالي يكتفون بالتواصل معهم عبر الهاتف فقط”.