شكرا لقرائتكم خبر عن 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 844 حالة.

Advertisements وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 59 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.