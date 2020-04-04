شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: اتفاق الرياض يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، 04/نيسان/2020: الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا. وأكد المسئول الإماراتي أن الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل "أحصنة طروادة" فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: اتفاق الرياض يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.