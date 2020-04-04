اخبار العالم

كورونا بالمغرب.. تسجيل 53 إصابة جديدة وتعافي 59

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالمغرب.. تسجيل 53 إصابة جديدة وتعافي 59 والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب.

 

 

Advertisements

 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 844 حالة.

 

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 59 حالة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا بالمغرب.. تسجيل 53 إصابة جديدة وتعافي 59 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا