شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالمغرب.. تسجيل 53 إصابة جديدة وتعافي 59 والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020 ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب. Advertisements وأعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 844 حالة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 59 حالة.

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